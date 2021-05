Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e candidato come governatore della Calabria, ha parlato ai microfoni di Radio 24. "Non faccio sondaggi, i miei sondaggi sono andare tra la gente, non sono collocabile nei sondaggi. Ricandidatura di Bassolino va rispettata, lui ha governato 20 anni, deve lasciare alla storia il giudizio. Debito Comune lo ha costruito lui. Gattuso? Mi piace! Dovrebbe restare allenatore della squadra più importante del sud".