"Una finale vinta ai rigori in maniera sofferta ma meritata, dopo un campionato europeo in cui la Nazionale Italiana di Calcio ha dimostrato di essere la squadra piu' forte. Bravi tutti, a partire dal c.t. Roberto Mancini che ha costruito un gruppo forte e unito". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Una vittoria dal valore simbolico - prosegue il governatore - che va oltre il risultato sportivo: e' un grande segnale di speranza e di rinascita per il nostro Paese e per tutta l'Europa dopo i sedici mesi piu' difficili dal dopoguerra ad oggi. Davvero una grande soddisfazione".