"Dalla lettura dei programmi elettorali emerge un dato indiscutibile: il Partito Democratico è l'unica forza politica che considera prioritario il tema del rilancio e della crescita del Mezzogiorno. Nel programma di coalizione del centrodestra non c'è una parola per il Sud. In quello della Lega c'è, invece, qualcosa di ancor più preoccupante: la conferma della proposta 'padana' di autonomia differenziata, che nei fatti spacca l'Italia in due ai danni del Meridione". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Piero De Luca. "Nella idea della Lega - sottolinea l'esponente dem - si fa infatti espresso riferimento solo all'articolo 116 della Costituzione, senza tener conto degli articoli 117 e 119. L'autonomia è un principio che la nostra Carta prevede per consentire maggiore efficienza e dinamismo in alcuni settori, ma entro paletti precisi e con criteri ben definiti che tengano conto dell'unità nazionale. "Il Pd - aggiunge De Luca - è l'unica forza politica che intende puntare davvero sulla crescita, sullo sviluppo del Sud, sulla riduzione degli insopportabili divari in termini di servizi, infrastrutture e opportunità che esistono nel Mezzogiorno. Abbiamo la grande occasione delle risorse del Pnrr che possiamo utilizzare in uno spirito di coesione e solidarietà nazionale. Sarebbe folle non farlo. Del resto investire sul Sud equivale a favorire la crescita di tutto il Paese", conclude il deputato.