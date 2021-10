"Salvini? Ormai si sta accreditando e specializzando come il più grande sfondatore di porte aperte nel nostro Paese, non produce nulla ma rivendica con forza tutto il nulla che produce. In Italia si si riapre perché si è fatta una campagna di vaccinazione seria, e Salvini non c’entra niente, stiamo ripartendo non grazie ma nonostante Salvini e Giorgia Meloni". Così, durante la diretta Facebook, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.