"La Russa e Fontana non mi sembrano grandissime scelte di innovazione politica ma di politica politicante. Fontana è perfino pericoloso, perché rispetto a Fontana Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Capri per il convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. "Non ho smaltito l'emozione per questi episodi istituzionali di assoluto rilievo, l'elezione di Ignazio Benito La Russa e di quell'altro".