"La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović difende il #ddlZan proprio perché tutela “orientamento sessuale” e “identità di genere” condannando chi lo sta ostacolando da mesi e dividendo l’Europa in 2: stati avanzati e arretrati. Dove vogliamo stare?" Così Alessandro Zan su Twitter, deputato PD e relatore alla Camera del provvedimento, commentando la nota della Commissaria Dunja Mijatović "Pride vs. indignity", in cui auspica anche l'approvazione del ddl Zan.