"È uno schiaffo a chi crede nel progresso dei diritti umani", dichiara Patrick Zaki nel corso dell'incontro coi genitori in carcere a proposito della debacle del ddl Zan. Parole che gli attivisti della campagna "Patrick libero" hanno pubblicato sui loro canali social. "Ora dobbiamo lavorare più duramente che mai", ha aggiunto lo studente arrestato nel febbraio 2020 per propaganda sovversiva sul web e attualmente detenuto in Egitto.