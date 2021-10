Matteo Renzi commenta la decisione del Senato di non procedere all'esame del Ddl Zan. "Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Chi polemizza sulle assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori", ha dichiarato il leader di Italia Viva. E aggiunge: "La responsabilità di oggi è chiara: e dire che per Pd e M5s stavolta era facile. Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l'aritmetica".