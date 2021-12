"Chi è lo speculatore? Salvini per aver salvato ciò che siamo o, piuttosto, Zan che ha promosso il proprio libro elucubrando su presunti gusti sessuali di un parlamentare della Lega? Zan si metta il cuore in pace: la sua sarebbe stata una legge pessima. Peraltro, è stata affossata dall'arroganza del suo stesso Pd. Al contrario, la Lega è stata la prima ad aver presentato una pdl equilibrata, senza paletti ideologici e contro le violenze e attendiamo che venga discussa in Parlamento".

Così la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento 'Pari opportunità' del partito.