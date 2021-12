“Letta promette una nuova battaglia con toni ancora più alti sul ddl Zan, peccato non abbia ancora capito che se la maggioranza del Senato ha bocciato il ddl Zan la colpa è principalmente sua. Dopo aver rifiutato per mesi il confronto proposto da Salvini e dal centrodestra e soprattutto ignorando le richieste della Santa Sede e di quanti chiedevano di modificare quel testo, ora vuole alzare nuovamente i toni. Il centrodestra in commissione giustizia ha un testo pronto per la discussione. Noi ci siamo, senza imposizioni e bandiere ideologiche”.



Lo dichiara in una nota Andrea Ostellari, senatore della Lega e presidente della commissione giustizia a Palazzo Madama