Enrico Letta si è espresso sul disegno di legge contro l'omotransfobia che sarà discusso al Senato. Queste le dichiarazioni del segretario dem sul Ddl Zan: "Secondo noi il ddl Zan così com'è costruito ha al suo interno tutte le componenti e tutte le garanzie, in questo momento la cosa migliore è andare in Parlamento e ognuno dirà la sua. Per noi va approvato così com'è".