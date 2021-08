"Da oggi i diritti sono ufficialmente in vacanza: la proposta di Italia Viva di cercare l'intesa e portare in Aula già domani il Ddl Zan non ha trovato adesioni. Pd e 5S che per settimane non hanno parlato di altro hanno preferito un buen retiro estivo, seguiti dai principali quotidiani da cui sono scomparsi non solo i titoli ma anche i trafiletti sulla legge che apriva le prime pagine".

Sono le parole di Davide Faraone, senatore di Italia Viva.

"La legge Zan rischia di finire nel dimenticatoio fino alle elezioni amministrative quando ricomparirà dal cilindro in veste di bandierina da sventolare, ma che, senza un accordo preventivo ha un destino già segnato" conclude.