"Il nostro è uno Stato laico". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l'intervento al Senato in merito al ddl Zan e alla bocciatura della Chiesa che ha chiesto modifiche al testo. Il premier aggiunge: "Il Parlamento è sempre libero di discutere e non solo. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per rispettare gli impegni internazionali tra cui il Concordato. Ci sono controlli preventivi nelle commissioni parlamentari e successivi nella Corte costituzionale".