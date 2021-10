Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), indica i prossimi obiettivi del suo movimento dopo la fine del ddl Zan decretata ieri dal Senato: “Con il voto di Palazzo Madama, nettissimo contro una legge liberticida e pericolosa, improvvisamente una certa sinistra si scopre priva di seguito nel Paese: mollata persino da Arcilesbica, dalle femministe e dai comunisti di Rizzo, la sinistra ha perso prima nel Paese e poi a scrutinio segreto. Vogliono rappresentate un’Italia che sta con loro, ma è solo la loro Italia minoritaria che è in netto contrasto con i bisogni reali del Paese. Quando dicevo che avremmo vinto sul ddl Zan perché era una proposta di legge morta, in molti sorridevano. Ora siamo pronti come Popolo della Famiglia a nuove sfide. Nel prossimo trimestre, ad esempio, la Corte Costituzionale dovrà decidere sul quesito referendario presentato da Marco Cappato che depenalizzerebbe l’omicidio di consenziente. Noi ci costituiremo presso la Consulta per dimostrare che il quesito è irricevibile e dopo il no a Zan la nostra prossima vittoria sarà il no a Cappato, perché ancora una volta con arroganza si prova a vendere quel che non è. Non c’è l’emergenza omofobica come non c’è questa ansia di migliaia di italiani di suicidarsi. Il referendum spacciato come referendum sull’eutanasia, con un falso giuridico gigantesco, è irricevibile dalla Corte Costituzionale. Oggi, come all’inizio sul ddl Zan, si alza solo la voce del Popolo della Famiglia per difendere il diritto alla vita anche per i sofferenti. Le ragioni giuridiche ci premieranno e batteremo anche Cappato. Dopodiché speriamo che questa triste stagione dei falsi diritti civili sia al finalmente al tramonto e si torni a costruire sui diritti sociali”.