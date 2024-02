“Per troppo tempo la politica ha deciso di non decidere. È necessario che la politica torni ai propri compiti e non faccia colmare i deficit alla magistratura, come accaduto troppo spesso. Finalmente oggi, dopo un anno e mezzo in cui il governo non ha fatto altro che aggiungere reati e pene, c’è un’inversione di rotta, ci auguriamo sia solo l’inizio”.

Lo dice la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent durante al discussione generale al Ddl Nordio in Aula al Senato.“Spiace però vedere il Partito democratico dimenticarsi dei suoi amministratori, che hanno chiesto tutti di abolire il reato di abuso d’ufficio. E lo hanno fatto perché l’80% di chi è stato indagato è stato poi prosciolto, purtroppo restando impigliato nella gogna mediatica, che resta in eterno”