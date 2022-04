“I cittadini delle principali isole italiane si trovano da sempre in una situazione di diversità e svantaggio rispetto al resto d’Italia. Quelle del Sud, e le isole più nello specifico, sono tra le regioni d’Europa con il minor tasso di occupazione. Solo il 52% per la Sardegna e addirittura il 41% per la Sicilia. Quanti dei nostri ragazzi e ragazze sardi o siciliani, che studiano o lavorano fuori dalla loro regione, sono costretti a fare i salti mortali semplicemente per poter tornare a casa a rivedere le loro famiglie? Il disegno di legge costituzionale che oggi approviamo per la seconda volta nasce dall’esigenza di un pieno riconoscimento istituzionale e costituzionale della situazione di difficoltà delle isole”. Così Emiliano Fenu, senatore sardo del Movimento 5 Stelle, nella dichiarazione di voto sul ddl per il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità.

“Questa nuova previsione costituzionale realizza da un lato un passo in più verso l’uguaglianza sostanziale, dall’altro un impegno da parte della Repubblica affinché certe mancanze vengano colmate. Sono le comunità il cuore dei nostri mercati, è da lì che nascono le energie e le intelligenze che alimentano le nostre imprese e le nostre istituzioni. Una distribuzione disomogenea delle opportunità non è sbagliata solo da un punto di vista etico, ma anche da quello economico", aggiunge il pentastellato.

"Il Movimento 5 Stelle ha creduto molto in questo disegno di legge che consideriamo un altro traguardo importante raggiunto in questa legislatura”, conclude Fenu.