Tassisti oggi in piazza a Roma per chiedere lo stralcio dell’articolo 10 del ddl concorrenza, che prevede l'adeguamento dell'offerta di servizi alle applicazioni web che connettono conducenti e utenti. Nonostante le proteste il Governo, tramite Teresa Bellanova, si è detto convinto di voler andare avanti per la sua strada. L’Esecutivo “non è intenzionato a stralciare l’articolo 10” ha riferito la viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili.