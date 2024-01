"Se non fosse ancora chiaro il danno che verrebbe agli equilibri istituzionali e costituzionali dall'elezione diretta del premier, è sufficiente leggere la lettera con cui il presidente della Repubblica ha accompagnato la firma del ddl concorrenza per farsene un'idea più chiara. Il presidente Mattarella, in relazione all'art. 11 del provvedimento, ha richiamato i presidenti delle Camere e la presidente del Consiglio a rimodulare il capitolo relativo alla proroga delle concessioni agli ambulanti per uniformare le regole alle sentenze della Corte di giustizia, dell'Autorità garante della Concorrenza.

Con il premier eletto direttamente dal popolo e quindi con il presidente della Repubblica privato di poteri come questo, appunto, di indirizzare lettere per richiamare il governo al rispetto di sentenze, saremmo costantemente in presenza di un conflitto fra il potere esecutivo e la Corte costituzionale. Una volta di più sarà chiaro a quali gravi inconvenienti andrebbe incontro l'Italia con l'elezione diretta del premier". Lo dichiara in una nota la parlamentare di Azione, Daniela Ruffino.