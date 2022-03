“L’articolo 29 del DDL Concorrenza nasce da preoccupazioni legittime rispetto ai grandi player di mercato. Tutta Europa si sta ponendo questa tema e sta lavorando per regolare questo fenomeno, proprio per questo motivo serve maggiore coordinamento tra noi e quello che si fa a Bruxelles”. Lo ha detto il senatore del Partito democratico Antonio Misiani, componente della commissione Bilancio, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Paolo Bozzacchi. “La proposta del Governo è sicuramente molto buona ma altrettanto sicuramente perfettibile. Come PD abbiamo presentato una serie di emendamenti tra questi anche qualcuno proprio sull’art.29 e mi auguro che la discussione in Senato ci permetta di migliorare il documento”, ha concluso il responsabile economico del PD