“È necessario portare a termine le riforme e concludere in tempi rapidi i progetti del Pnrr.

Non è tempo di tirare la corda sui singoli provvedimenti ed è per questo che è indispensabile approvare il ddl concorrenza. È stato fatto finora un lavoro costruttivo e positivo. Ora non possiamo e non dobbiamo arenarci su punti di estrema importanza come il nodo che riguarda le concessioni balneari. Il ddl concorrenza è uno dei provvedimenti legati all’attuazione del Pnrr, dobbiamo proseguire sulla strada del buon senso ed essere costruttivi, evitando rallentamenti inutili”. Lo dichiara la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Marina Berlinghieri.