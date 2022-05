“La conferma nel Ddl Concorrenza della regionalizzazione del settore idroelettrico e il via libera alle procedure di rinnovo delle concessioni scadute è uno straordinario risultato ottenuto dalla Lega, che negli ultimi due anni ha respinto diversi tentativi di alcune forze politiche di demolire una delle prime concrete forme di autonomia delle Regioni. Ricentralizzare la gestione e prorogare le concessioni avrebbe infatti rappresentato un’entrata a gamba tesa contro le Regioni che hanno già legiferato o vi stanno provvedendo, nonché un enorme regalo ai concessionari uscenti che avrebbero continuato a guadagnare a spese dei territori montani sfruttati senza alcuno ritorno, con danni erariali a carico di Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane di oltre 10 miliardi. Senza parlare della violazione delle condizioni poste dalla Commissione Europea (che ha ritirato la procedura di infrazione a patto che si proceda con la riassegnazione delle concessioni) e della preventivabile ennesima bocciatura della proroga da parte della Corte Costituzionale. Con l'espletamento delle procedure competitive di riassegnazione delle concessioni scadute, per un periodo che può variare da 30 fino a 50 anni, verranno invece retrocessi alle Regioni, senza compenso ai concessionari uscenti, i beni bagnati (dighe, opere di presa, canali, gallerie e condotte forzate), saranno corrisposti ai territori montani interessati congrui indennizzi mediante canoni idrici adeguati, elettricità gratuita, compensazioni ambientali e territoriali e finalmente, dopo oltre 20 anni di stallo, partirà una stagione di grandi investimenti per modernizzare e rilanciare l'idroelettrico: un asset di energia rinnovabile programmabile e strategico per il nostro Paese che può contare su una filiera nazionale fatta di eccellenze sia per quanto riguarda macchinari e tecnologie sia per quanto riguarda le imprese”.



Lo dichiara il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del Dipartimento Energia della Lega, nel suo intervento in aula in discussione generale sul DDL Concorrenza.