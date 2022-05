“Sulle concessioni di distribuzione del gas naturale si doveva e si poteva fare di più. L’inserimento di questo tema nel Ddl Concorrenza aveva l'obiettivo di superare lo stallo nelle gare per la riassegnazione delle concessioni che perdura da oltre 10 anni, durante i quali da parte dei 177 ATEM (gli Ambiti Territoriali Minimi) sono state portate a termine pochissime procedure competitive, anche a causa di lunghi e costosi contenziosi. Una situazione di stallo che sta precludendo al Paese 20 miliardi di investimenti nel settore. La Lega proponeva di incentivare e sostenere le aggregazioni tra le imprese per imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d’ambito, riducendo l’attuale frammentazione degli operatori, di consentire ai comuni di alienare le proprie reti e impianti di distribuzione, anche prima della gara di affidamento del servizio di distribuzione per meglio capitalizzare i propri assets che invece durante la gara d’Ambito rischiano di non essere adeguatamente valorizzati, e di prevedere che i commissari di gara fossero nominati dalla stazione appaltante mediante estrazione da un elenco di esperti di comprovata esperienza definito dal MiTE. Senza queste modifiche al testo del Ddl, che comunque si propone di rilanciare gli investimenti nel settore accelerando le procedure di gara, non sono state create le condizioni per promuovere al meglio lo sviluppo della concorrenza e per rimuovere i tanti ostacoli regolatori che non favoriscono lo svolgimento delle gare d'ambito”.

Lo dichiara il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del Dipartimento Energia della Lega, nel suo intervento in aula in discussione generale sul DDL Concorrenza.