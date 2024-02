“Con questo provvedimento vogliamo aumentare l’accessibilità ai mercati delle imprese italiane. Essenziale, quindi, formare il pubblico, presente e futuro, dei potenziali investitori con un’adeguata educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche nelle scuole. Inoltre, la Consob potrà bloccare siti internet che fanno pubblicità per il collocamento di strumenti finanziari da parte di operatori non abilitati. Si vuole permettere alle imprese di finanziarsi su canali alternativi rispetto al credito bancario anche grazie al ‘bonus Ipo’ che puntiamo di prorogare anche per il 2024, agevolando il costo della consulenza che le imprese sostengono per accedere ai mercati finanziari. L’obiettivo del Ddl del Ministro Giorgetti è chiaro: rendere più facile l’acquisto degli strumenti finanziari da parte degli investitori anche internazionali semplificando le regole e adeguandole alla normativa europea e internazionale”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, intervenendo in Aula durante la discussione sul Ddl Capitali.