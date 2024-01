"Quando Tajani dice “no accordi con Le Pen” si guardi intorno. Dia un occhio a Matteo Salvini che della leader estremista francese è uno dei più grandi estimatori. Dia un occhio a Giorgia Meloni che anche nell’ultima conferenza stampa ha strizzato l’occhio in eurovisione alla paladina del sovranismo transalpino. Guardi tutti i suoi alleati di governo che in Europa sognano maggioranze di destra populista. Non so se può raccontarla ai colleghi del PPE questa barzelletta, a noi, che da oltre un anno vediamo l’abbandono dell’europeismo da parte di Forza Italia, no di sicuro". Così su X Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva.