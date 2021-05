Daniela Santanchè, senatrice di fratelli d'Italia, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino. "Io capisco che l'anno scorso si sia fatta questa campagna per cui le discoteche erano il simbolo del contagio, non ci fu impennata a fine agosto per le discoteche, ma a metà settembre per i mezzi pubblici. Gli italiani sono agli arresti domiciliari da 14 mesi per questo maledetto virus. Oggi ci vuole buon senso, governo dia protocolli, magari anche più severi, ma non si può più decidere se uno può uscire e soprattutto può lavorare. Io combatto le regole ma le rispetto per il mio locale. L'anno scorso a Maria Di Pietrasanta non abbiamo avuto neanche un contagio. Quando l'Inter ha vinto lo scudetto avevamo detto che i contagi si sarebbero impennati. Ebbene questo non è successo, grazie a Dio c'è campagna vaccinale, quindi mi devono dire perché devo essere meno libera del 18 maggio di un anno fa. Turismo è 13% del PIL ma noi ad oggi non sappiamo se apriremo o no. C'è una concorrenza di Spagna e Grecia ma in questo paese si preferisce pensare a dare soldi per il reddito di cittadinanza".