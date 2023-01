"Sono 500 le firme finora raccolte in Basilicata a sostegno della candidatura di Paola De Micheli segretaria del Partito Democratico. Un risultato solo in parte sorprendente, che premia l'attenzione ai temi della nostra Regione e più in generale il forte impegno per lo sviluppo del Sud e per la lotta alle disuguaglianze contenuto nella proposta politica di Paola".



Lo afferma Vito Lupo, coordinatore regionale della mozione De Micheli in Basilicata.



"La proposta di Paola De Micheli - aggiunge - sta raccogliendo consensi in tutto il meridione e l'indicazione che arriva dalla Basilicata assume un significato politico: Paola è venuta più volte sul territorio a condividere una visione di sviluppo del Paese fondata sul recupero del divario infrastrutturale e sociale, che esclude categoricamente una logica di autonomia differenziata tra le Regioni e promuove una transizione ambientale coraggiosa e socialmente sostenibile. Sono queste le ragioni dell'attenzione verso la nostra mozione."