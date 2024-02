"Il Congresso Nazionale di Forza Italia del 23 e 24 febbraio sara' una tappa fondamentale per preparare il nostro domani e quello di tutte le persone che credono in noi e si ritrovano nei nostri valori. Siamo assolutamente consapevoli del ruolo che abbiamo nel panorama politico italiano ed europeo. E di questo dobbiamo ringraziare sempre i nostri elettori. Chi aveva previsto il calo o, addirittura, lo scioglimento di Forza Italia dopo la scomparsa del nostro amato Presidente Silvio Berlusconi, e' stato smentito dai fatti e dalla validità e qualità dei nostri uomini. Ma soprattutto dalle nostre proposte che sono quelle che ci vedono al fianco dei cittadini.

Ed e' questa la grande forza del movimento azzurro. Le radici in Forza Italia rappresentano quell'insieme di valori e principi nei quali si riconoscono gli Italiani di centrodestra, quelli liberali, moderati, garantisti, europeisti, mai contro qualcuno, ma sempre a favore di chi ha bisogno. Il nostro obiettivo è quello di dare ancora piu' intensità alla nostra attività politica, nazionale e locale, per accogliere nuovi elettori, a partire dal prossimo importantissimo appuntamento delle Europee, passando per le comunali e le regionali". Così in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.