- “È anche per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la moglie Emanuela Setti Carraro e per l'agente di scorta Domenico Russo, assassinati 41 anni fa in un brutale attentato mafioso, che continua la nostra ferma lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Il nostro impegno è nei confronti di tutti i servitori dello Stato che hanno perso la vita per coraggio. Lo stesso coraggio di non piegarsi alla mafia che dobbiamo trasmettere a quei ragazzi che sfortunatamente, ancor oggi, sono vittime di un sistema malavitoso che si scontra con giustizia e legalità”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega e capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama.