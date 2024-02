La notizia arriva in concomitanza con la visita in Israele del Segretario di Stato americano Antony Blinken, il quale ha un incontro programmato con Netanyahu alle 11:30 ora locale. Questo avviene il giorno successivo alla dichiarazione di Hamas riguardo alla sua posizione favorevole alla proposta di accordo formulata da Qatar ed Egitto. Hamas ha anche presentato una proposta in tre fasi per un cessate il fuoco della durata di 135 giorni, pari a quattro mesi e mezzo, e per il rilascio di 1.500 detenuti palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Al momento, l'ufficio di Netanyahu non ha confermato le indiscrezioni riportate da Kan, dichiarando al Times of Israel di non avere risposte aggiuntive alla proposta avanzata da Hamas.