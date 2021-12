"Nella Manovra di bilancio che abbiamo approvato questa notte al Senato ci sono misure molto importanti per tutti noi. Abbiamo previsto una riduzione dell’Iva al 5% sul gas e previsto aiuti alle famiglie per circa 3,5 miliardi di euro, per far fronte ai costi dei consumi energetici. Questo vuol dire che 3 milioni di famiglie usufruiranno del bonus elettrico e 2 milioni avranno accesso al bonus gas. Abbiamo previsto il taglio dell’Irap per 1 milione e 150 mila partite Iva e abbiamo stanziato 5 miliardi per il taglio dell’Irpef. Meno tasse e più soldi nelle tasche dei lavoratori. Abbiamo prorogato il superbonus del 110% per l’efficientamento energetico delle abitazioni e lo abbiamo previsto anche per le abitazioni mono-familiari.

E questo ci permetterà da un lato di continuare a dare un grande impulso al settore edilizio e dall’altro di sensibilizzare i cittadini verso una razionalizzazione delle fonti energetiche. Gli sforzi del Governo si sono concentrati principalmente su politiche di sostegno a cittadini e imprese perché il rilancio economico che avremo grazie agli investimenti del #Pnrr possa essere per tutti un’occasione da sfruttare al meglio e al massimo. Il documento sarà approvato in via definitiva dalla Camera la prossima settimana. Credo che sia il modo migliore per farvi e farci gli auguri in questo fine anno, guardando al 2022 con molta fiducia e tanta voglia di fare".

Lo scrive su Facebook Federico D'Incà, deputato del M5s e ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme.