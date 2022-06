“Voglio esprimere la mia solidarietà al vice segretario regionale del Pd Lazio Enzo Foschi e a Marco Ricci, coordinatore dei circoli Sanità del Lazio, aggrediti via social dai no vax per aver portato la loro solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello Spallanzani. Noi non arretreremo di un passo a difesa della salute di ognuno e della collettività, al fianco di chi è impegnato contro il Covid. Enzo e Marco siamo con voi”. Così la deputata democratica Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche.