“Il presidente Berlusconi ha dimostrato le doti delle quali tutti quanti eravamo già consapevoli, rivelando ancora una volta il suo alto profilo da statista. Ha compiuto un grande gesto di responsabilità nei confronti del Paese, riflettendo lungamente sulla sua candidatura e decidendo poi di fare un passo di lato. Lo ha dimostrato anche nell’ultimo frangente quando, per senso di responsabilità e per tenere unito il Paese e il Parlamento, ha fatto per primo la mossa di aprire al bis del presidente Mattarella. L’elezione del presidente Mattarella, dopo l’impossibilità di eleggere Berlusconi, era la soluzione per mantenere in piedi l’unità del Paese”. Lo dichiara ai microfoni della Rai Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario del movimento azzurro in Puglia.

“E’ ovvio che, dopo la partita del Quirinale, si aprirà un riflessione nel centrodestra le cui conseguenze, però, dovranno essere trattate in un’altra sede che non può essere quella da tifo di stadio tra curva nord e sud. Noi siamo una coalizione, non un partito unico ed evidentemente le sensibilità sono diverse: ora bisognerà verificare se queste sensibilità continueranno ad essere compatibili”, aggiunge.