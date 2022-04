"È in corso, da giorni, una campagna di veleni, costruita ad arte e immessa nel circo mediatico, da chi non vuole bene all'Istituto Spallanzani e al Paese. Ricostruzioni fantasiose di presunte 'spy story' tese solo ad alimentare i veleni. L'Istituto Spallanzani ha sempre agito nell'interesse della scienza e della sicurezza dei nostri cittadini. Sin dall'inizio della pandemia, ha collaborato con tutti i principali partner internazionali: da Israele con la struttura del Maccabi, alla Emory University di Atlanta del professor Guido Silvestri, da Johannesburg a Città del Messico, al Gamaleya". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un post su Facebook difende l'Inmi Spallanzani di Roma che negli ultimi giorni è stato al centro di polemiche e attacchi per il rapporto di collaborazione, ora interrotto, con l'Istituto Gamaleya di Mosca.