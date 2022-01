"Con il report di questa settimana no, ma non possiamo escludere nulla, dipende dall'incidenza, dal picco, e dalla campagna di vaccinazione che sta andando molto bene, ieri per il quarto giorno consecutivo abbiamo superato le 70 mila dosi". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato oggi a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria multifunzionale all'ospedale Sant'Andrea di Roma, rispondendo a chi gli chiedeva se il Lazio rischiasse il passaggio in zona arancione.