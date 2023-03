Davanti ai circa 100 morti del naufragio di Cutro, come può un ministro fare una battuta strafottente alla giornalista che chiede spiegazioni?

«Le crea frustrazione?» domanda Lollobrigida. Nessun rispetto. Né per i morti, né per le loro famiglie, né per i sopravvissuti.

Così la deputata del Pd Laura Boldrini su Facebook.