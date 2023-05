"Il taglio del cuneo fiscale è una misura che vale circa 4 miliardi ed è prevista per gli ultimi cinque mesi di quest'anno. Incide su 8 milioni di lavoratori, un terzo dei lavoratori dipendenti, per cui, facendo un conto piuttosto semplice e approssimativo, si tratta, mediamente, di 70-80 euro in più in busta paga". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo a 'Tagadà' su La7. ''Per ora riguarda solo gli ultimi cinque mesi del 2023, ma la volontà della maggioranza è di renderla una misura strutturale, investendo il prossimo anno circa dieci miliardi di euro. Per i lavoratori autonomi abbiamo previsto l'estensione della flat tax. La scelta del governo è quindi stata quella di mettere i soldi in tasca a chi produce ricchezza, ai lavoratori, dipendenti e autonomi'', ha concluso.