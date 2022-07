"Il 16 dicembre Cgil e Uil proclamarono il primo sciopero generale dopo 7 anni perché a loro dire la Legge di Bilancio non diminuiva il cuneo fiscale, soprattutto per i più deboli. Oggi i dati: il cuneo fiscale fu ridotto, e soprattutto per i più deboli". Lo ha dichiarato il deputato di Italia Viva e Presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin.