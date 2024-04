Venerdì 27 aprile alle ore 18,30 è previsto un incontro sul tema "Quale futuro per la musica italiana?". Organizzato dal Dipartimento Cultura Forza Italia Liguria, si svolgerà online e vedrà quali relatori: Gianni Ephrikian, compositore, direttore d'orchestra e produttore. La sua etichetta discografica, "Holly Music", ha visto la produzione di numerosi dischi con sue orchestrazioni e direzioni d'orchestra. Negli anni 2015 e 2016, ha ottenuto riconoscimenti ai "Los Angeles Music Awards" come "International Artist of the Year" e "International Music Producer" per la sua eccezionale musica strumentale inedita.

Nel 2017, ha ricevuto un prestigioso premio a Las Vegas, "The Best of Las Vegas", sempre per la musica strumentale. A novembre 2017, ha aggiunto un altro riconoscimento a Hollywood come "Outstanding International Conductor"; Stefania Passamonte, pianista di fama internazionale e soprattutto Presidente della prestigiosa London Performing Academy of Music, recentemente riconosciuta a Londra quale migliore università privata britannica della musica; Massimo Carpegna, compositore di fama internazionale con numerosissimi premi vinti per le sue musiche sinfoniche in Svizzera, alla Carnegie Hall di New York e Inghilterra, nonché è Visiting Professor alla LPMAM di Londra e referente cultura per Forza Italia Liguria. Interverranno per un saluto istituzionale gli Onorevoli Rosaria Tassinari e Luigi Bagnasco. Gli interessati all'incontro possono rivolgersi al Maestro Carpegna via email (carpegna.m@libero.it) per ricevere il link di collegamento