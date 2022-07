Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, "Bronzi50 - 1972-2022", saranno una straordinaria vetrina non solo per Reggio Calabria, ma per tutto il territorio calabrese e nazionale. Un evento di grande respiro, che ci rende orgogliosi, fortemente voluto dall’amministrazione regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, con il quale mi congratulo per l’immagine nuova che la sua azione politica sta imprimendo alla nostra Regione. Il ricco programma magistralmente elaborato dalla Vice Presidente Giusy Princi e presentato oggi alla Camera dei Deputati, prevede mostre, rappresentazioni teatrali, eventi culturali, seminari e attività di divulgazione in cui saranno coinvolte le scuole e che renderanno protagonista il Museo Nazionale della Magna Grecia. Molti anche gli eventi internazionali che favoriranno la promozione dell’immenso patrimonio storico e artistico della nostra regione all’estero. Il Bronzi di Riace sono il. simbolo della Rinascita della Calabria positiva, ricca di arte e storia che vuole finalmente proiettarsi nel futuro per essere valorizzata e apprezzata come merita. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputata reggina di Forza Italia a margine dell’iniziativa.