“Lo straordinario ritrovamento di San Casciano dei Bagni fa riflettere sulla necessità di stanziare ulteriori risorse per le indagini e la ricerca sui tesori storici ed artistici del paese. I reperti portati alla luce dagli scavi confermano la presenza in Italia di un patrimonio di inestimabile valore che rappresenta un volano di crescita economica e occupazionale dei territori coinvolti. Va posta ora l’attenzione sul finanziamento pubblico delle campagne di scavo soprattutto nelle zone termali che rappresentano da sempre un luogo privilegiato per il recupero di opere d’arte molto spesso in ottime condizioni. La Toscana è ricca di questi siti e investire sulla ricerca e sulle indagini archeologiche significa dare nuove opportunità di sviluppo sostenibile a intere comunità, spesso situate in aree marginali”.

E’ quanto dichiara Marco Simiani, deputato Pd, sulla recente scoperta archeologica in provincia di Siena.