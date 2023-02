“I primi dati dell’edizione di febbraio di #domenicalmuseo confermano un altro successo per l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. È un appuntamento che testimonia come questi siti siano un corpo vivo della Nazione. Tutti, italiani e stranieri, hanno fame di bellezza, sapere e conoscenza. Queste giornate accrescono chiaramente, ancora di più, la consapevolezza del valore identitario di questi luoghi. Perciò, come ho già avuto modo di annunciare, da quest’anno ci saranno 3 ulteriori giorni in cui si potrà accedere gratuitamente ai musei. Tre date che corrispondono ad altrettanti eventi importanti nella storia patria: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Desidero, infine, ringraziare il personale impegnato nella riuscita dell'iniziativa”.

Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che commenta i primi dati sull'affluenza dei visitatori della “Domenica al museo” di questa domenica 5 febbraio.

Di seguito si riportano i primi dati provvisori pervenuti:

Colosseo (solo Anfiteatro Flavio) 13.685; Parco archeologico di Pompei 13.090; Gli Uffizi 9.902; Reggia di Caserta 8.483; Giardino di Boboli 7.653; Foro Palatino 6.534; Villae di Tivoli 6.307; Palazzo Pitti 6.236; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo 6.100; Palazzo Reale di Napoli 5.266; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.200; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento 3.101; Certosa e Museo di San Martino 2.432.