“Il Governatore della Campania ha dovuto riconoscere che il Direttore di Capodimonte è bravo ma non poteva mancare una coda polemica. Ha detto che Schmidt non può essere a mezzo servizio. De Luca si preoccupi di non essere lui a mezzo servizio visto che è dedicato quotidianamente all’avanspettacolo. Almeno Schmidt è bravo mentre De Luca è un disastro sia guardando alle capacità che all’impegno. Lo dicono tutti gli indicatori sociali ed economici della Campania”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.