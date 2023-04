“Il provvedimento proposto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e approvato nel Consiglio dei Ministri di oggi, rappresenta certamente un importante passo avanti nella direzione della tutela dei beni culturali e paesaggistici della nostra Nazione. Non è più tollerabile che opere straordinarie di inestimabile valore artistico debbano essere deturpate da sediziosi attivisti in nome di battaglie per la difesa del clima o dell’ambiente. Forme di protesta decisamente sbagliate nel metodo. Queste azioni sono vandaliche e non rappresentano in alcun modo accettabili forme di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente. Gli inconcepibili attacchi al nostro patrimonio artistico meritavano una risposta seria ed efficace dello Stato. Grazie al Governo Meloni e, in particolare, al Ministro Sangiuliano”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Senato e Componente della settima Commissione Cultura della Camera Alta.