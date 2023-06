CULTURA: DOMANI AD ASSOCIAZIONE CIVITA I FINALISTI DEL CAMPIELLO. CON LETTA, VELTRONI ,LEONE.

Saranno i cinque finalisti selezionati lo scorso 27 maggio a Padova per il 61mo Premio Campiello i protagonisti dell’incontro che si terrà domani , martedì 20 giugno alle ore 19 , sulla terrazza del’Associazione Civita (piazza Venezia 11, Roma).

Un momento importante per conoscere le opere in corsa per il premio della narrativa contemporanea della Fondazione Campiello con Confindustria Veneto : Silvia Ballestra "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Laterza),

Marta Cai "Centomilioni" (Einaudi),Tommaso Pincio "Diario di un'estate marziana" (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi "La Resistenza delle donne" (Einaudi), Filippo Tuena "In cerca di Pan" (Nottetempo).

L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente di associazione Civita Gianni Letta e moderato da Giancarlo Leone, presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi.

Interverranno Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Mariacristina Gribaudi, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello e Walter Veltroni, Presidente della Giuria dei Letterati.