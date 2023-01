"Droni fuori sacco? Notizia che smentisco. Se fosse vera sarebbe un reato perché il ministero della Difesa e lo Stato non ne sono a conoscenza e quindi se fosse vera qualcuno dovrebbe finire in galera". A dichiararlo è Guido Crosetto, ministro della Difesa, a 'L'aria che tira' su La 7. "Mi auguro che qualcuno chieda al Corriere della Sera come l'ha avuta", ha aggiunto.