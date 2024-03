Crosetto sostiene che Francia e Polonia non debbano parlare a nome della NATO, poiché fin dall'inizio l'Alleanza è stata formalmente e volontariamente mantenuta al di fuori del conflitto. L'invio di truppe a Kiev, secondo il ministro della Difesa, rappresenterebbe un passo verso un'escalation unilaterale che potrebbe compromettere la via diplomatica. In un'intervista a La Stampa, Crosetto afferma che, pur continuando a sostenere Kiev, è essenziale considerare alternative per aiutare l'Ucraina a riconquistare libertà, territorio e sicurezza, con un maggiore impulso alle soluzioni diplomatiche.