In visita dalla base di Camp Adazi, in Lettonia, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato le notizie sulla volontà del Presidente russo Vladimir Putin di aprire negoziati in Ucraina. I messaggi arrivati da Mosca “sono stati spesso contraddittori, quindi fin quando non sento Putin dire che vuole una tregua o vuole cessare il fuoco non ci credo”, ha osservato Crosetto.

“Poi, più che annunciarlo, io vorrei 24 ore prima, poi 48, poi 72 ore senza che i missili cadano sulla testa dei civili e dei militari ucraini, o che smettano di sparare pallottole. Come direbbe Boskov crederò nella tregua quando non cadranno le bombe”, ha aggiunto.

Il Ministro ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina per scongiurare ulteriori ripercussioni negative nell'economia europea: “Dobbiamo intervenire perché non possiamo permetterci una nuova crisi economica", ha concluso Crosetto.