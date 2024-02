"Il centrodestra ha posto con forza il tema della sicurezza sul lavoro in questo primo anno di Governo, raddoppiando i fondi e incentivando gli interventi per migliorare le condizioni di salute. Siamo pronti a ogni ulteriore iniziativa utile a recuperare il gap che si è accumulato negli anni ed evitare che tragedie come quella del crollo di Firenze possano ripetersi. A questo proposito ricordo al Pd che la patente a punti per gli appalti è già prevista dal Testo unico sulla sicurezza del 2008. Tuttavia i vari Governi Letta, Renzi, Gentiloni e Conte che da allora si sono avvicendati non hanno attuato nessuno dei 26 decreti previsti dal Testo unico e dalle successive modifiche.

Tra questi, anche il decreto attuativo relativo al sistema di qualificazione delle imprese, in grado di premiare chi rispetta le norme sulla sicurezza ed escludere dal mercato gli operatori che le violano, che è stato istituto dall'articolo 27 dal decreto legislativo 81 del lontano 2008. Invito quindi il Pd e tutte le forze di opposizione a evitare polemiche in un momento che richiede senso di responsabilità, noi continueremo a impegnarci per aumentare i controlli, la prevenzione e le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo scrive in una nota la deputata eletta in Toscana Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.