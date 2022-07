"La siccità sta mettendo in ginocchio il paese non soltanto in settori strategici come l'agricoltura e le attività produttive ma anche per quanto riguarda la sicurezza pubblica con l'emergenza incendi. In questo quadro drammatico la caduta del governo ha messo a rischio, tra l’altro, l'approvazione di disposizioni urgenti per affrontare l'emergenza idrica e il rifinanziamento dell'apposito Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali, tramite uno specifico decreto che il Ministro Patuanelli aveva annunciato nei giorni scorsi durante l'informativa alla Camera dei Deputati. La crisi, voluta da M5s, Lega e Forza Italia, nel disastro politico e istituzionale creato, rischia perciò di alimentare ulteriori problematiche emergenziali ai cittadini e alle imprese, e in particolare in alcune Regioni particolarmente colpite come la Toscana dove l'agricoltura è in ginocchio, gli incendi stanno devastando ettari di territorio e in alcuni centri sono necessarie le autobotti per l’approvvigionamento della popolazione; oltre a rinviare la realizzazione di interventi strutturali, alcuni previsti dal Pnrr, tesi ad ottimizzare l’uso della risorsa idrica a fini civili, produttivi e irrigui”.

E’ quanto dichiara Luca Sani, deputato del Partito democratico.