"Potrebbero esserci aumenti generalizzati, a partire da quello della benzina e di altri beni primari, già rallentati o impediti dalla guerra ibrida degli Houthi nel mar Rosso. Anche per prevenire che ciò accada continueremo a inviare aiuti umanitari ai civili di Gaza, a fare pressing su Israele affinché eviti una risposta militare troppo dura, e a lavorare per una de-escalation nell’intera regione". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'informativa alle commissioni riunite di Camera e Senato sugli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente.